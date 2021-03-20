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Рубрика: Происшествия

В центре Москвы такси сбило баскетболиста Никиту Шабалкина

Текст: Сергей Бабкин
2011 год. Никита Шабалкин в одном из эпизодов матча сборной России по баскетболу. Фото: Станислав Красильников/ТАСС 2011 год. Никита Шабалкин в одном из эпизодов матча сборной России по баскетболу. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
2011 год. Никита Шабалкин в одном из эпизодов матча сборной России по баскетболу. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Водитель такси сбил в центре столицы известного баскетболиста Никиту Шабалкина, сообщает агентство "Москва".

Фото: kino-teatr.ru
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Как отмечает агентство со ссылкой на представителей ГСУ СК столицы, между пешеходом и водителем произошел конфликт на проезжей части. Таксист сел в машину, сбил человека и поехал дальше. СК начал доследственную проверку.

По данным неофициальных источников, пострадавшим оказался Никита Шабалкин - заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы по баскетболу. Все детали инцидента с его участием уточняются.

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