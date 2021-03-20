В Северном полушарии Земли 20 марта наступит астрономическая весна

Астрономическая весна наступит в Северном полушарии 20 марта - в День весеннего равноденствия. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария, отметив, что после этого световой день будет становиться длиннее ночи.

Отмечается, что 12 марта Солнце перешло из созвездия Водолея в созвездие Рыб и к 20 марта приблизилось к небесному экватору, который будет пересечен в субботу в 12:37 мск. В Северном полушарии планеты наступит астрономическая весна, а в Южном - осень, пишет ТАСС, ссылаясь на представителей планетария.

В дни равноденствий Солнце одинаково освещает Северное и Южное полушарие. "Где бы вы ни находились на Земле в эти дни, на всей планете день равен ночи. С 20 марта в Северном полушарии световой день начнет увеличиваться, а ночь - уменьшаться", - отметили специалисты.

На широте Москвы продолжительность дня за март увеличится от 10 часов 46 минут до 13 часов 5 минут, а высота Солнца в полдень изменится с 26 до 38 градусов.