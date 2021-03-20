В Смоленской области отравились 16 школьников

В больницу с признаками кишечной инфекции попали ученики Верхнеднепровской школы № 2. Причину отравления детей устанавливают следователи.

Как сообщили в управлении СК по Смоленской области, по факту госпитализации школьников возбуждено уголовное дело.

"По предварительным данным, на данный момент в Дорогобужскую ЦРБ обратилось 16 учащихся с признаками кишечной инфекции. Шесть детей госпитализированы, их состояние средней тяжести. Десять ребят находится на амбулаторном лечении" - рассказали в региональном управлении СК.

Следователи, криминалисты и сотрудники Роспотребнадзора выехали в школу, идет осмотр столовой, изымаются образцы пищи и воды, а также иные пробы для проведения химических исследований. Работу проведут и с фирмой, которая оказывала услуги питания.

Дело находится на особом контроле у руководителя следственного управления по Смоленской области.