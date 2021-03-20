Звезда "Следа" Лавров угрожал ножом сотруднику военной автоинспекции

В центре Москвы произошёл скандальный инцидент с 44-летним актёром Андреем Лавровым.

Как сообщил источник в столичных правоохранительных органах, он угрожал ножом инспектору военной автоинспекции.

"Андрей Лавров подошел к инспектору ВАИ на Котельнической набережной и, держа в руке нож-бабочку, начал выкрикивать сотруднику угрозы убийством. Прибывшими полицейскими мужчина был задержан", - приводит ТАСС слова источника.

Также утверждается, Лавров во время происшествия был пьян "и в целом вёл себя неадекватно".

Отмечается, что актёр дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Лавров отпущен под подписку о невыезде.

Андрей Лавров известен ролью капитана Котова в сериале "След". Также в его фильмографии такие сериалы, как СОБР, "Чёрный ворон", "Дневник убийцы", "Кулагин и партнеры", "Бункер, или ученые под землей", "Восьмидесятые", "Охота на Берию", "Универ", фильмы "Первый после Бога", "Наша Russia: Яйца судьбы" и другие.