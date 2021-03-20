Директора Фонда капремонта Приморья задержали за превышение полномочий

Следователи СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ по факту превышения должностных полномочий, допущенных должностным лицом ФПК "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов", сообщает официальный сайт ведомства.

По версии следствия, с января по сентябрь прошлого года сотрудник фонда из личной заинтересованности оказывал покровительство и помогал коммерческой организации, которая занималась продажей строительных материалов.

Эти действия стали причиной нарушения прав и законных и интересов другой коммерческой компании, которая была подрядчиком при проведении капитального ремонта дома по по улице Пушкина в Уссурийске. Это организация не получила оплату в сумме, превышающей 4,2 миллиона рублей за выполненные работы, не смогла вовремя закупить необходимые стройматериалы для ремонта другого дома и была оштрафована.

"В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан директор ФПК "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" Андрей Горелов. Следователи провели обыски, допрашиваются свидетели, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - говорится в сообщении регионального СУ СКР.