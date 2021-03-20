У берегов Камчатки зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5

По данным сайта службы срочных донесений города Обнинска, 20 марта 2021 года в акватории Тихого океана было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,5, сообщает официальный сайт Главка МЧС РФ по Камчатскому краю.

Подземный толчок произошел на глубине 40 километров. Его эпицентр находился в акватории Тихого океана на расстоянии 175 километров южнее поселка Усть-Камчатска, Усть-Камчатского муниципального района.

"В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось, угроза цунами не объявлялась. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали", - подчеркивают спасатели.