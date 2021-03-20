В ДТП с грузовиком под Самарой погибли три человека

В Самарской области на 11 километре автодороги "Самара - Волгоград - Осинки - Безенчук" столкнулись "Митсубиси Лансер" и "Камаз".

В легковом автомобиле погиб водитель и двое пассажиров. Двое из погибших - несовершеннолетние, об этом сообщила прокуратура Самарской области.

По предварительным данным полиции, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на "встречку".

Прокуроры организовали проверку. Они дадут оценку состояния дороги в районе ДТП. Если будут основания, то надзорный орган орган решит вопрос об ответственности лиц, обслуживающих трассу.