Экспертные студии КЭФ будут работать в Москве, Берлине и Сингапуре

На Красноярском экономическом форуме 2021 года "Экономика и пандемия: российский взгляд" впервые пройдут включения из экспертных студий в других городах - Москве, Берлине и Сингапуре. Зарубежные площадки будут организованы при поддержке Торговых представительств России.

Гостями студий станут представители деловых и общественных объединений, науки, крупного бизнеса, политики, экономики и культуры. Модераторами зарубежных дискуссий выступят региональный директор по России Восточного комитета германской экономики д-р Кристиана Шухарт и Торговый представитель России в Сингапуре Александр Свинин.

В студиях пройдут такие экспертные обсуждения, как "Кибербезопасность в эпоху стремительного роста и интеграции цифровых решений", "Будущее урбанистики. Как будут развиваться города и агломерации в эпоху "постковида", "Перспективы развития космической промышленности в РФ", форсайт-дискуссия "Тренды и тенденции развития мировой экономики" и многие другие. С полным перечнем тематических студийных дискуссий можно ознакомиться на сайте КЭФ.

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- Красноярский экономический форум - знаковое событие как для края, так и для всей России. Следуя лучшим традициям КЭФ, мы предлагаем поиск стратегически ценных решений, опыт реализованных проектов. Мы готовы обсуждать вызовы времени в различных форматах.

Андрей Соболев, Торговый представитель России в Германии:

- В рамках КЭФ совместно с германскими и российскими экспертами мы постараемся осветить для участников форума перспективные направления развития российско-германского сотрудничества, такие как диверсификация цепочек поставщиков, бережливое производство, внедрение наилучших доступных технологий, "Индустрия 4.0", энергетический переход, поговорим о значительном потенциале межрегионального сотрудничества, перспективах развития экономик наших стран после пандемии.

Александр Свинин, Торговый представитель России в Республике Сингапур:

- Мы благодарим команду правительства Красноярского края и корпорации развития Енисейской Сибири за внимание к Сингапуру как важному партнеру для российского бизнеса. В рамках работы студии мы постараемся на практических кейсах показать опыт Сингапура в цифровой трансформации, построении предпринимательской экосистемы, государственном управлении, а также презентовать коллегам новые возможности сотрудничества с Россией. Надеюсь, что в 2022 году мы сможем организовать уже очное участие компаний и экспертов из Сингапура на КЭФ.

Для справки



Красноярский экономический форум пройдет с 12 по 16 апреля в комбинированном офлайн- и онлайн-форматах.



События форума будут транслироваться на сайте КЭФ21.РФ. Для участия в онлайн-мероприятиях необходимо пройти регистрацию.