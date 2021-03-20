Председатель СК России взял на контроль дело о пожарах в Усть-Джегуте

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления СКР доложить об обстоятельствах расследования уголовного дела о пожарах и травмировании людей в Карачаево-Черкесии.

Инцидент произошел 13 марта в пункте выдачи покупок интернет-магазина на улице Курортная в городе Усть-Джегута. По одной из версий, причиной возгорания стала утечка бытового газа. В результате пять человек получили сильные ожоги, от 10 до 60 процентов тела, и были госпитализированы.

Местные жители также просят дать оценку прошлогоднему пожару в другом магазине Усть-Джегуты, в результате чего пострадали два человека. Один из них позже скончался.

"В рамках расследования этого уголовного дела следствие намерено повторно изучить обстоятельства произошедшего по материалу о гибели человека в декабре 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы СК России.