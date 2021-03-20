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Рубрика: Происшествия

В Дагестане город с населением более 60 тысяч человек остался без воды

Текст: Елена Гриценко

Дагестанский город Избербаш, в котором проживают более 60 тысяч человек, остался без воды из-за загрязнения источника водоснабжения. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану, ЧП произошло из-за попадания в водоснабжающий канал грязной талой воды

"В связи с тем, что в результате снижения уровня воды в озере "Рыбье" ниже уровня всасывающего узла водозабора, от которого питается водой Избербаш, произошло прекращение подачи воды в город. Снижение уровня воды в водохранилище произошло в результате попадания в канал грязной талой воды", - пояснила представитель ведомства.

Фото: Пресс-служба МВД России по КЧР
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В результате без воды осталось все население города - более 60 тысяч человек, в том числе 18 тысяч детей, а также 28 социально-значимых учреждений, шесть из которых работают в круглосуточном режиме.

Как уточнили в ГУ МЧС по региону, на очистку загрязненной воды потребуются одни сутки. Для обеспечения населения города питьевой водой подготовлены 13 машин-водовозов общей емкостью 95 тонн. По факту отключения воды в Избербаше прокуратура Дагестана начала проверку.

- По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация с обеспечением населения водой находится на контроле руководства прокуратуры республики, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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