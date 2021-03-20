Корабль "Всеволод Бобров" вышел на заводские ходовые испытания

Сегодня стапель "Северную верфь" покинуло новое судно тылового обеспечения проекта 23120 "Всеволод Бобров". Корабль, названный в честь знаменитого футболиста и хоккеиста, направился в Балтийское море, на заводские ходовые испытания, получив все полагающиеся разрешительные документы.

По сообщениям пресс-службы судоверфи, испытания продлятся около месяца. Вместе с экипажем на судне находится сдаточная команда (это более сотни различных специалистов). В задачи команды входит проверка главной энергетической установки и других систем судна, а также испытания работы кранов и лебедок в условиях открытого моря.

"Всеволод Бобров" является вторым судном проекта 23120, построенном на "Северной верфи". Главное его предназначение - перевозка грузов, буксировка, оказание помощи кораблям, попавшим в бедствие, а также проведение гидрографических исследований.

"Всеволод Бобров" может выполнять погрузочные операции и в открытом море. Его корпус рассчитан на преодоление льда толщиной 0, 6 метров. Первое судно проекта 23120 - "Эльбрус" вступило в отряд судов обеспечения службы вспомогательного флота объединенного стратегического командования Северного флота в 2018 году. А в 2019 году "Эльбрус" принял участие в 175-дневном кругосветном плавании в составе российских кораблей во главе с фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков".