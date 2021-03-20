Музейные коты Санкт-Петербурга перейдут на легальное положение

Новости

Инфекционист назвала условие для снижения заболеваемости COVID-19 к лету 07:06
Ученые выяснили, как AstraZeneca может провоцировать появление тромбов 06:55
Сын Трампа усомнился в том, что Байден упал на трапе из-за ветра 06:21
Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет 06:05
США подтвердили приверженность принципу "одного Китая" 06:01
Видео: У летевшего в Австралию Boeing 737 загорелся двигатель 05:55
Американцы в письмах посольству РФ извинились за заявления властей США 05:28
Иностранцы больше не смогут владеть земельными участками в Крыму 04:47
КНР: Переговоры укрепили взаимопонимание между Китаем и США 04:01
Инфекционист Тимаков допустил рост заболеваемости COVID-19 в апреле 03:55
Пушков посоветовал администрации США научить Байдена дипломатии 03:37
Из-за ливней на востоке Австралии началась эвакуация жителей 02:50
В Северном полушарии Земли 20 марта наступит астрономическая весна 02:44
Вильфанд: Снег в Москве растает в первой декаде апреля 02:05
Власти Словакии ввели штраф за выезд на отдых за рубежом 01:46
В Киеве ужесточили карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19 01:37
Глава МИД Венгрии привился российской вакциной "Спутник V" 01:27
Головин отметился результативной передачей в матче с "Сент-Этьеном" 01:06
Ремонт Большого Каменного моста в Москве завершат до конца года 00:51
Глава OMV убежден, что "Северный поток 2" будет достроен 00:35
ЦСКА обыграл "Локомотив" и сравнял счет в серии второго раунда Кубка Гагарина 19.03.2021
Премьер Италии готов и без ЕС допустить применение "Спутник V" в стране 19.03.2021
Корабль "Союз МС-17" сменил модуль на МКС 19.03.2021
Белый дом объяснил падение Байдена на трапе "сильным ветром" 19.03.2021
В Сирии боевики готовят провокацию с химоружием 19.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Верховный суд объяснил, как вернуть отправленные по ошибке деньги
Верховный суд объяснил, как вернуть отправленные по ошибке деньги
20.03.2021 06:00
Рубрика: Культура

Музейные коты Санкт-Петербурга перейдут на легальное положение

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
К концу мая в Санкт-Петербурге закончится перепись музейных котов. Тогда будет точно известно, сколько животных проживает в учреждениях города. Затеял эту кампанию недавно созданный Союз музейных котов.
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

Его учредили Эрмитаж и проект "Республика кошек". Первая инициатива кошачьего профсоюза - легализовать музейных котов.

Этот вопрос сложен для любого учреждения культуры. Например, на животных могут обратить внимание санитарные врачи во время проверки. В Эрмитаже котов уже легализовали. Теперь они живут там на законных основаниях. И вообще общественно очень активны, у них даже есть свой пресс-секретарь - Мария Халтунен. И свои странички в соцсетях.

Прибыли по высочайшему поручению

В 1745 году по высочайшему поручениюимператрицы котов впервые привезли в Зимний дворец. Фото: Сергей Николаев/РГ

Эрмитажных котов не встретить в залах музея, где проводят экскурсии. Нет животных и в запасниках. Коты живут в подвале Эрмитажа. Так повелось еще со времен Елизаветы Петровны.

Императрица была весьма недовольна тем, что в Зимнем дворце расплодились крысы. В 1745 году она повелела привести из Казанской губернии самых умелых котов, чтобы решить вопрос. О казанских котах тогда ходили легенды, их считали самыми активными крысоловами. Была даже поговорка: "Кот казанский, ум астраханский, разум сибирский". Котов по высочайшему поручению привезли во дворец. Животные свободно ходили по залам и выполняли свое предназначение.

Правда, сам Зимний дворец в то время начал перестраиваться. Привычный нам вид он приобрел уже при Екатерине II, которая не стала выгонять котов из подвалов.

В Эрмитаже - полсотни котов

Свои прямые функции коты перестали выполнять с 1970-х годов. Фото: Сергей Николаев/РГ

Животные вольготно жили во дворце во времена Наполеона и в непростые революционные годы. А в блокаду коты пропали. По самой распространенной версии, часть животных съели, другие умерли от холода и болезней. В Ленинграде в блокаду практически не осталось кошек. Это привело к нашествию крыс. Произведениям искусства грызуны не угрожали - ценности в большинстве своем были эвакуированы, но крысы разносили болезни. И когда после снятия осады, в Ленинград завезли котов, часть из них попала в Эрмитаж.

Фото: Сергей Николаев
В Эрмитаже показали дорожный сундук Александра III

Свои прямые функции коты перестали выполнять еще с семидесятых годов прошлого столетия. В музее имеются современные системы, препятствующие проникновению грызунов в помещения. Тем не менее, сотрудники музея продолжали заботиться о хвостатых смотрителях.

Долгое время это не афишировалось - все-таки серьезное учреждение, крупнейший центр хранения и изучения произведений искусства, и тут - коты. Но несколько лет назад музей открыл подвалы и рассказал о котах миру. Сейчас Эрмитаже проживает около 50 животных.

Приют для отверженных

Многие коты родились в подвалах Эрмитажа. Фото: Сергей Николаев/РГ

В подвалах Эрмитажа нет породистых котов или животных с родословной. Сюда попадают отверженные. Кого-то подбрасывают к дверям музея, кто-то приходит сам. Многие животные родились в подвалах музея.

Эрмитаж на свои деньги закупает корма, делает прививки, лечит животных.

Фото: Сергей Николаев
Раскрыт секрет молчания знаменитых часов "Павлин" в Эрмитаже

Есть животные с врожденными заболеваниями. Например, самый известный эрмитажный кот Ахилл, который был оракулом во время матчей Чемпионата мира по футболу, родился в музее. Белоснежный красавец глух от рождения. Эта патология часто встречается у белых котов с голубыми глазами. Во время чемпионата Ахилл постоянно появлялся перед камерами, он смущался от повышенного внимания, но справился и обрел массу поклонников.

Сейчас Ахилл - пожалуй, самый известный кот Петербурга. В его инстаграмме более 20 тысяч фолловеров. Вскоре после чемпионата Ахилл переехал жить к своему ветеринару Анне Кондратьевой. Анна не только обеспечивает быт Ахиллу, но и помогает ему вести активную общественную жизнь: Ахилл навещает пациентов в больницах, посещает выставки.

Породниться с Эрмитажем

В музее проводят собеседования с желающими взять котика. Фото: Сергей Николаев/РГ

Периодически в Петербурге проводят совместные мероприятия Эрмитажных котов и городского котокафе "Республика кошек". Самое известное - раздача котов.

По словам Марии Халтунен, получить кота из музея не так сложно. В музее проводят собеседования с желающими взять животное, изучают документы, жилищные условия. Абы кому котов не отдают. А после передачи сотрудники музея продолжают следить за судьбой котов.

Видео: Экскурсия Михаила Пиотровского по Эрмитажу

В принципе, похожие правила действуют в котокафе и в петербургских приютах для животных. Владельцу не обязательно быть олигархом, но у него должны быть средства содержать животное и другие члены семьи не должны быть против появления кота в доме.

Ничего плохого в музейных котах не видят и в городском комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников. К слову, это одно из самых строгих ведомств Петербурга. Председатель комитета Сергей Макаров признается, что в ведомстве тоже есть кот, его зовут Моисей. Он является советником председателя по вопросам уюта и доброжелательной атмосферы.

Богатые наследники

Котам эрмитажа оставили в наследство три тысячи евро. Фото: Сергей Николаев/РГ

Коты, проживающие в подвалах Эрмитажа, получат около трех тысяч евро.

Деньги хвостатым обитателям музея оставил в наследство французский меценат. Сейчас музей занимается оформлением документов.

Наличные котам не дадут - на полученные средства в подвале, где живут коты, будет сделан ремонт. Сам факт получения французского наследства сотрудников музея не удивляет - коты Эрмитажа известны далеко за пределами Петербурга, фактически, они стали одним из символов Северной столицы.

Помимо Эрмитажа, коты есть в музее Анны Ахматовой, в Выборгском замке и в государственном музее истории Санкт-Петербурга.

В регионах Культура Культура Арт Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Американцы в письмах посольству РФ извинились за заявления властей США
Иностранцы больше не смогут владеть земельными участками в Крыму
Пушков посоветовал администрации США научить Байдена дипломатии
Инфекционист Тимаков допустил рост заболеваемости COVID-19 в апреле
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
Елизавета Боярская - о новом доме, семье и новых ролях
Почему выставке мертвых тел Body Worlds нужно сказать "нет"