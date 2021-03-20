Музейные коты Санкт-Петербурга перейдут на легальное положение

К концу мая в Санкт-Петербурге закончится перепись музейных котов. Тогда будет точно известно, сколько животных проживает в учреждениях города. Затеял эту кампанию недавно созданный Союз музейных котов.

Его учредили Эрмитаж и проект "Республика кошек". Первая инициатива кошачьего профсоюза - легализовать музейных котов.

Этот вопрос сложен для любого учреждения культуры. Например, на животных могут обратить внимание санитарные врачи во время проверки. В Эрмитаже котов уже легализовали. Теперь они живут там на законных основаниях. И вообще общественно очень активны, у них даже есть свой пресс-секретарь - Мария Халтунен. И свои странички в соцсетях.

Прибыли по высочайшему поручению

В 1745 году по высочайшему поручениюимператрицы котов впервые привезли в Зимний дворец. Фото: Сергей Николаев/РГ

Эрмитажных котов не встретить в залах музея, где проводят экскурсии. Нет животных и в запасниках. Коты живут в подвале Эрмитажа. Так повелось еще со времен Елизаветы Петровны.

Императрица была весьма недовольна тем, что в Зимнем дворце расплодились крысы. В 1745 году она повелела привести из Казанской губернии самых умелых котов, чтобы решить вопрос. О казанских котах тогда ходили легенды, их считали самыми активными крысоловами. Была даже поговорка: "Кот казанский, ум астраханский, разум сибирский". Котов по высочайшему поручению привезли во дворец. Животные свободно ходили по залам и выполняли свое предназначение.

Правда, сам Зимний дворец в то время начал перестраиваться. Привычный нам вид он приобрел уже при Екатерине II, которая не стала выгонять котов из подвалов.

В Эрмитаже - полсотни котов

Свои прямые функции коты перестали выполнять с 1970-х годов. Фото: Сергей Николаев/РГ

Животные вольготно жили во дворце во времена Наполеона и в непростые революционные годы. А в блокаду коты пропали. По самой распространенной версии, часть животных съели, другие умерли от холода и болезней. В Ленинграде в блокаду практически не осталось кошек. Это привело к нашествию крыс. Произведениям искусства грызуны не угрожали - ценности в большинстве своем были эвакуированы, но крысы разносили болезни. И когда после снятия осады, в Ленинград завезли котов, часть из них попала в Эрмитаж.

Свои прямые функции коты перестали выполнять еще с семидесятых годов прошлого столетия. В музее имеются современные системы, препятствующие проникновению грызунов в помещения. Тем не менее, сотрудники музея продолжали заботиться о хвостатых смотрителях.

Долгое время это не афишировалось - все-таки серьезное учреждение, крупнейший центр хранения и изучения произведений искусства, и тут - коты. Но несколько лет назад музей открыл подвалы и рассказал о котах миру. Сейчас Эрмитаже проживает около 50 животных.

Приют для отверженных

Многие коты родились в подвалах Эрмитажа. Фото: Сергей Николаев/РГ

В подвалах Эрмитажа нет породистых котов или животных с родословной. Сюда попадают отверженные. Кого-то подбрасывают к дверям музея, кто-то приходит сам. Многие животные родились в подвалах музея.

Эрмитаж на свои деньги закупает корма, делает прививки, лечит животных.

Есть животные с врожденными заболеваниями. Например, самый известный эрмитажный кот Ахилл, который был оракулом во время матчей Чемпионата мира по футболу, родился в музее. Белоснежный красавец глух от рождения. Эта патология часто встречается у белых котов с голубыми глазами. Во время чемпионата Ахилл постоянно появлялся перед камерами, он смущался от повышенного внимания, но справился и обрел массу поклонников.

Сейчас Ахилл - пожалуй, самый известный кот Петербурга. В его инстаграмме более 20 тысяч фолловеров. Вскоре после чемпионата Ахилл переехал жить к своему ветеринару Анне Кондратьевой. Анна не только обеспечивает быт Ахиллу, но и помогает ему вести активную общественную жизнь: Ахилл навещает пациентов в больницах, посещает выставки.

Породниться с Эрмитажем

В музее проводят собеседования с желающими взять котика. Фото: Сергей Николаев/РГ

Периодически в Петербурге проводят совместные мероприятия Эрмитажных котов и городского котокафе "Республика кошек". Самое известное - раздача котов.

По словам Марии Халтунен, получить кота из музея не так сложно. В музее проводят собеседования с желающими взять животное, изучают документы, жилищные условия. Абы кому котов не отдают. А после передачи сотрудники музея продолжают следить за судьбой котов.

В принципе, похожие правила действуют в котокафе и в петербургских приютах для животных. Владельцу не обязательно быть олигархом, но у него должны быть средства содержать животное и другие члены семьи не должны быть против появления кота в доме.

Ничего плохого в музейных котах не видят и в городском комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников. К слову, это одно из самых строгих ведомств Петербурга. Председатель комитета Сергей Макаров признается, что в ведомстве тоже есть кот, его зовут Моисей. Он является советником председателя по вопросам уюта и доброжелательной атмосферы.

Богатые наследники

Котам эрмитажа оставили в наследство три тысячи евро. Фото: Сергей Николаев/РГ

Коты, проживающие в подвалах Эрмитажа, получат около трех тысяч евро.

Деньги хвостатым обитателям музея оставил в наследство французский меценат. Сейчас музей занимается оформлением документов.

Наличные котам не дадут - на полученные средства в подвале, где живут коты, будет сделан ремонт. Сам факт получения французского наследства сотрудников музея не удивляет - коты Эрмитажа известны далеко за пределами Петербурга, фактически, они стали одним из символов Северной столицы.

Помимо Эрмитажа, коты есть в музее Анны Ахматовой, в Выборгском замке и в государственном музее истории Санкт-Петербурга.