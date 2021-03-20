Батуренко назначен новым главным тренером "Ротора"

Волгоградский "Ротор" определился с кандидатурой нового главного тренера, который сменит на этом посту белорусскому специалиста Александра Хацкевича, отправленного в отставку вскоре после поражения от "Ростова" со счетом 0:4.

Выбор сделан в пользу 56-летнего Юрия Батуренко, который долгое время работал в структуре "Локомотива" помощником Юрия Семина, где руководил тренировочным процессом.

"При выборе главного тренера первостепенной задачей было найти человека, способного не только наладить игру команды, что, разумеется, необходимо сделать, но и того, кто бы смог сплотить коллектив. Юрий Михайлович Батуренко - оптимальный вариант для нас. Он работал плечом к плечу с Юрием Семиным, вместе с ним строил и готовил боевые команды. Кроме того, ему знакомы наши ребята, это поможет ему найти общий язык и с другими игроками", - сказал генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский.

"Ротор" располагается на 13-й строчке в таблице РПЛ с 18-ю набранными очками.