Мирзов присоединился к сборной России в Сочи

Еще пять футболистов приступили к тренировкам в составе сборной России, которая проводит сбор в Сочи накануне старта отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

В субботу к команде присоединился выступающий за "Химки" Резиуан Мирзов. Помимо него к тренировкам в субботу приступили также вызванные на сбор Юрий Дюпин и Илья Самошников из "Рубина", Антон Заболотный из "Сочи" и Максим Мухин из "Локомотива".

Как сообщает РИА Новости, пока в расположение команды не прибыл вратарь "Зенита" Андрей Лунев, который должен заменить получившего повреждение голкипера "Сочи" Сослана Джанаева.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова проводит сбор в Сочи до 22 марта, после чего отправится на матч на Мальту, матч против которой пройдет 24 марта. 27 марта сборная России в Сочи примет Словению, а 30 марта на выезде предстоит игра с командой Словакии.