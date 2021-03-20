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Рубрика: Спорт

Мирзов присоединился к сборной России в Сочи

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Еще пять футболистов приступили к тренировкам в составе сборной России, которая проводит сбор в Сочи накануне старта отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
Источник: "Монако" отпустит Головина на матч против Словении

В субботу к команде присоединился выступающий за "Химки" Резиуан Мирзов. Помимо него к тренировкам в субботу приступили также вызванные на сбор Юрий Дюпин и Илья Самошников из "Рубина", Антон Заболотный из "Сочи" и Максим Мухин из "Локомотива".

Как сообщает РИА Новости, пока в расположение команды не прибыл вратарь "Зенита" Андрей Лунев, который должен заменить получившего повреждение голкипера "Сочи" Сослана Джанаева.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова проводит сбор в Сочи до 22 марта, после чего отправится на матч на Мальту, матч против которой пройдет 24 марта. 27 марта сборная России в Сочи примет Словению, а 30 марта на выезде предстоит игра с командой Словакии.

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