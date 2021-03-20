В Краснодаре в ДТП с троллейбусом пострадали два человека

В центре краевой столице Кубани сегодня в девять утра произошло ДТП с участием троллейбуса и легковушки. В результате аварии два пассажира общественного транспорта были госпитализированы с различными травмами, сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

По предварительным данным, 26-летний водитель LADA Largus, двигаясь по улице Суворова, не затормозил перед перекрестком и проехал на запрещающий сигнал светофора. Через мгновение он столкнулся с троллейбусом, который в этот момент ехал по улице Мира в сторону железнодорожного и автовокзалов. После удара троллейбус вылетел на тротуар и врезался в угловое здание.

В соцсетях очевидцы выложили видео с места происшествия. На кадрах видно, что фасадная часть здания немного пострадала - обсыпалась кладка и сорвались блоки кондиционеров. По факту ДТП полицейские проводят проверку.