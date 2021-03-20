В Крыму рассказали о ежемесячном росте турпотока на 15 процентов

С начала года ежемесячный рост туристического потока на полуостров составляет 10-15 процентов. Об этом сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма.

- Во время весенних праздников и школьных каникул объекты размещения испытывают большую нагрузку на номерной фонд, а в наиболее популярных отелях и санаториях нет свободных номеров, - отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

По его словам, в курортном сезоне нынешнего года запланировано множество культурных и развлекательных событий, но анонсировать их пока преждевременно в виду с продолжающимися ограничениями в связи с пандемией коронавируса.

Ранее стало известно, что буквально с первых минут старта третьего этапа федеральной программы туристического кешбэка Крым вышел в лидеры по числу бронирований мест размещения. Согласно данным Федерального агентства по туризму (Ростуризм), Крым занял первое место по числу бронирований, а в первую десятку также вошли Республики Татарстан, Башкирия, Калининградская и Тюменская области. Только за первую половину стартового дня третьего этапа, объемы продаж туристических услуг превысили 100 миллионов рублей, а число бронирований составило около четырех тысяч.

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, курирующий выполнение ФЦП в Крыму также сообщил, что предстоящий курортный сезон на полуострове может пройти без ограничений подачи воды.