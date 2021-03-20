Рейселанд выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Швеции

Норвежская биатлонистка Марте Рейселанд выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Две россиянки сумели попасть в топ-10.

В субботу на этапе Кубка мира в Эстерсунде проходят две гонки преследования - у женщин и мужчин. Первыми на старт вышли представительницы слабого пола, которым предстояло преодолеть дистанцию 10 км.

Лучший результат в гонке показала норвежка Марте Рейселанд, преодолевшая дистанцию за 32 минуты 54,8 секунды. На 29,3 секунды от нее отстала ее соотечественница Тириль Экхофф. Замкнула тройку сильнейших белорусская биатлонистка Анна Сола.

Лучший результат из россиянок показала Ульяна Кайшева, стартовав 16-й она сумела показать на финише восьмое время. Замкнула десятку сильнейших Лариса Куклина.

Светлана Миронова показала 34-й результат, Анастасия Шевченко - 47, Татьяна Акимова - 53-й, а Евгения Павлова - 55-й.

В воскресенье этап Кубка мира завершится масс-стартами у мужчин и женщин.