Ремонт Большого Каменного моста в Москве завершат до конца года

Ремонт Большого Каменного моста продолжается уже более полугода. Из-за частичного перекрытия мостового сооружения на подъездах в любое время суток образовываются внушительные пробки. Какие еще работы предстоит сделать ремонтникам и когда автомобилисты без помех поедут с одного берега Москвы-реки на другой, выяснил корреспондент "РГ".

Как ранее говорил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, раньше для капитального ремонта подобного мостового сооружения требовалось его полное закрытие. Сейчас современные технологии и опыт, полученный столичными специалистами, позволяет провести капремонт с частичным перекрытием движения транспорта. Впервые такую технологию опробовали при восстановлении несущих конструкций Москворецкого моста, также построенного в конце 1930-х годов. Капремонт Большого каменного моста - в Москве второй подобный опыт пересобирания моста заново с частичным перекрытием дорог и тротуаров. Построен он был в 1938 году, за более чем 70 лет эксплуатации капитально ни разу не ремонтировался, из-за этого несущие конструкции пролеты и опоры сооружения были признаны аварийными, чугунные ограждения съела ржавчина, а бетон износился. Летом прошлого года первая половина моста встала на ремонт и в конце февраля 2021 года движение вернули, закрыв вторую часть на ремонт.

"Работы идут по плану, мы уже потренировались на проведении работ с первой частью сооружения, сейчас работы идут легче, - рассказал начальник производственного отдела ГБУ "Гомост" Вячеслав Карманов. - На закрытой части с баржи снимаем гранитную облицовку, ремонтируем металлический каркас сооружения, основание и дорожное покрытие. Уже завершен демонтаж дорожного покрытия и гидроизоляции, и на площади 1,6 тыс. метров проведено новое армирование и бетонирование покрытия, укладываем выравнивающий слой".

Одновременно с этим демонтируют тротуарное покрытие. Сняты и пронумерованы (чтобы потом вернутся в строгой последовательности на прежнее место) и отправляются на реставрацию гранитные блоки. Снято чугунное ограждение, как говорит Карманов, оно оказалось в худшем состоянии с большим количеством повреждений, чем аналогичное с другой стороны моста. По его словам это может быть связано с направлением ветра и попаданием большего количества речной воды на металл. Скоро увидят москвичи в первозданном виде и необычные витражи, которые украшают пространство под эстакадой со стороны берега. Первые из них уже начали монтировать. В последние годы вместо витражей здесь были закрашенные серой краской стекло или металлические листы. "Исторические витражи сделаны из светлого дуба и окрашены в цвет кремлевской стены, расположены они будут под стеклом", - говорит Карманов.

Завершение капремонта запланировано на четвертый квартал этого года, тогда полностью откроют движение для автомобилистов и пешеходов. К слову, в низовой части моста, со стороны набережных, уже открыто движение транспорта и отремонтированы тротуары для прохода пешеходов.

В ремонте задействовано всего около 200 специалистов и 20 единиц техники.

Как рассказали в ГБУ "Гормост", помимо ремонта Большого Каменного моста идёт восстановление и других инженерных сооружений. Так, завершается работа над реконструкцией путепровода в районе улиц Кубинка-Боженко. А в ближайшее время начнется ремонт Тушинского моста, Строгинского моста, Севастопольского путепровода.

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