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Рубрика: Спорт

РФС подтвердил переговоры об участии Головина в матче против Словении

Текст: Максим Домчев
Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости

Российский футбольный союз ведет переговоры с УЕФА и Федерацией футбола Франции об участии полузащитника "Монако" Александра Головина в домашнем матче против сборной Словении, который пройдет в Сочи 27 марта.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Как заявил пресс-атташе национальной команды Игорь Владимиров, в настоящее время Российский футбольный союз ведет переговоры о возможности участия игрока в сборе в Сочи и матче против Словении.

"По Головину мы находимся в диалоге с УЕФА и Федерацией футбола Франции, продвижение в вопросе приезда в Сочи есть. Чётко и конкретно, приедет ли он в Сочи, сможем сказать позже", - цитирует РИА Новости слова Владимирова

В пятницу "Монако" сообщил о том, что отпустит Головина только на гостевые матчи против Мальты и Словакии, поскольку в случае поездки в Россию игроку придется в обязательном порядке садиться на карантин, что категорически не устраивает клуб.

Французская лига и все клубы договорились о том, что не будут отпускать игроков на матчи вне пределов Евросоюза.

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