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20.03.2021 17:02
Рубрика: В мире

Римский институт начнет научные эксперименты со "Спутником V"

Текст: Нива Миракян (Рим)
В римском Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани начнутся испытания на эффективность российской вакцины "Спутник V" против штаммов коронавируса, сообщил губернатор итальянской столичной области Лацио Никола Дзингаретти.

"Через несколько дней будет заключено первое соглашение с институтом имени Спалланцани о научных испытаниях вакцины "Спутник V" в рамках исследования об эффективности против разновидностей коронавируса", - рассказал губернатор в интервью римской La Repubblica.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Дзингаретти пояснил, что проект будет реализован "в ожидании формального разрешения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА)".

Институт имени Спаллацани, который является одним из самых авторитетных учреждений в области научных разработок, направленных на борьбу с коронавирусом, дал ранее положительное заключение о российском препарате в своем специальном докладе.

Напомним, что накануне премьер-министр страны Марио Драги сообщил, что Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины "Спутник V", если ЕМА будет затягивать с этим вопросом.

23 марта в Москве в режиме онлайн состоится круглый стол, посвященный перспективам использования "Спутника V". Среди многочисленных спикеров с итальянской стороны заявлены: Франческо Вайя, Директор Национального института инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спалланцани, Франческо Рокка, президент итальянского Красного Креста, а также Алессио Д"Амато, Министр региона Лацио по вопросам здравоохранения.

В мире Европа Италия Вакцинация от коронавируса

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