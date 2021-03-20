Римский институт начнет научные эксперименты со "Спутником V"

"Через несколько дней будет заключено первое соглашение с институтом имени Спалланцани о научных испытаниях вакцины "Спутник V" в рамках исследования об эффективности против разновидностей коронавируса", - рассказал губернатор в интервью римской La Repubblica.
Дзингаретти пояснил, что проект будет реализован "в ожидании формального разрешения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА)".
Институт имени Спаллацани, который является одним из самых авторитетных учреждений в области научных разработок, направленных на борьбу с коронавирусом, дал ранее положительное заключение о российском препарате в своем специальном докладе.
Напомним, что накануне премьер-министр страны Марио Драги сообщил, что Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины "Спутник V", если ЕМА будет затягивать с этим вопросом.
23 марта в Москве в режиме онлайн состоится круглый стол, посвященный перспективам использования "Спутника V". Среди многочисленных спикеров с итальянской стороны заявлены: Франческо Вайя, Директор Национального института инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спалланцани, Франческо Рокка, президент итальянского Красного Креста, а также Алессио Д"Амато, Министр региона Лацио по вопросам здравоохранения.