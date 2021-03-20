Россиянам предоставили право безвизового въезда в Северную Македонию

Cеверная Македония предоставила гражданам России с 16 марта 2021 года по 15 марта 2022 право на безвизовый въезд без дополнительных условий, говорится в сообщении МИД РФ.

На Смоленской площади пояснили, что в указанный период россиянам для кратковременного въезда в республику на срок до 90 дней на границе не нужно предъявлять визы, туристические ваучеры, приглашения или гарантийные письма. Достаточно наличия действующего загранпаспорта и страхового полиса.

Это решение не отменяет получения виз российскими гражданами, которые хотят работать на территории Северной Македонии. "С учетом продолжающейся пандемии коронавируса возможны изменения правил въезда в страну", - уточнили в МИД РФ.