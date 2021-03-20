Россия в полном объеме готова возобновить авиасообщение с Кубой.

Российские авиакомпании находятся в высокой степени готовности к увеличению частоты полетов на остров, популярный у российских туристов. Об этом, в частности, шла речь во время рабочего визита министра туризма Республики Куба Хуан в Россию и переговоров с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько, говорится в сообщении Росавиации.

На переговорах отмечался высокий уровень двустороннего сотрудничества в сфере воздушного транспорта. В данный момент, в условиях ограниченного количества авиарейсов между странами, уровень коммерческой загрузки рейсов российских авиакомпаний остаётся высоким.

Достигнута договоренность дополнительно проработать вопрос расширения двустороннего авиасообщения с учетом эпидемиологической ситуации в России и на Кубе.