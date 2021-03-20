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20.03.2021 10:53
Рубрика: Общество

Росводресурсы: Паводки наносят ущерб на сумму до 70 млрд рублей в год

Текст: Алексей Дуэль
Ежегодный ущерб от паводков в России составляет от 40 до 70 млрд рублей, рассказал "Российской газете" руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
Фото: Татьяна Андреева/ РГ Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Фото: Татьяна Андреева/ РГ

Комплексная предупредительная работа обходится примерно в 6,5 млрд рублей в год, добавил он.

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"В опасных с точки зрения затопления местах живут около 12 млн человек, - сообщил Дмитрий Кириллов. - На обустройство защиты от паводков в рамках федеральной целевой программы были выделены более 50 млрд рублей на 8 лет - с 2012 по 2020 год. На эти деньги удалось отремонтировать более тысячи плотин, шлюзов и других гидротехнических сооружений".

Когда все гидротехнические сооружения находятся в исправном состоянии - риски ущерба от паводка минимальны, добавил руководитель Росводресурсов. Однако никакие усилия не могут гарантировать 100% защиты, предупредил он.

Полностью интервью с руководителем Росводресурсов Дмитрием Кирилловым читайте в одном из ближайших номеров "РГ".

Общество Экология Паводки в России

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