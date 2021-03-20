Речь идет о людях, пояснил глава Госдепа Энтони Блинкен, которые ответственны за "сокращение высокого уровня автономии Сянгана".

Китай решительно выступает против этих санкций и неприкрытого хамства со стороны Вашингтона. США грубо вмешиваются в дела Китая, серьезно нарушая международное право и основные нормы международных отношений, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на очередной ведомственной пресс-конференции.

Аналитики полагают, что действия Вашингтона неслучайны, ведь введение санкций - это привычная для США махинация для продвижения своей гегемонии. Но на самом деле эти действия идут вразрез с ожиданиями и чаяниями народов двух стран, а в плане политики и вовсе считаются пустым блефом. Санкции США не дают никакого эффекта, а наоборот, показывают, что китайские чиновники, которые внесены в санкционный список, поступают совершенно правильно.

Более того, введение США санкций не имеет оснований. По факту Сянган сохраняет высокий уровень автономии. После его возвращения под юрисдикцию Китая, центральное правительство придерживается принципа "Одно государство, два строя" и "Сянганом управляют сянганцы". В ходе совершенствования избирательной системы Сянгана ВСНП (высший законодательный орган КНР) обозначил необходимость гарантировать право центрального правительства на прямое взаимодействие и координацию действий с местной администрацией. При этом будет обеспечена высокая автономия Сянгана в соответствии с законом.

Следует отметить, что "Одна страна" является целостной концепцией и основой "Двух систем". В любом унитарном государстве избирательная система местного самоуправления определяется центральным правительством. То, что отдельные политиканы США считают решение КНР о совершенствовании избирательной системы Сянгана атакой на автономию этого района, лишь вводит в заблуждение и имеет своей целью очернение Китая.

В настоящее время мировое сообщество оказывает всестороннюю поддержку политике Китая в отношении Сянгана. Американские политиканы практически исчерпали свои ресурсы и возможности по введению новых санкций в отношении Китая. Их так называемые "санкции" - не что иное, как политическая бравада и мегафонная политика.

Китайская сторона неоднократно подчеркивала, что вопросы, связанные с Тайванем, Сянганом и Синьцзяном, являются внутренними делами Китая и касаются его суверенитета и территориальной целостности. Соединенные Штаты должны уважать ключевые интересы Китая и действовать осмотрительней. "Санкции" США в отношении Сянгана явно не идут на пользу возвращению китайско-американских отношений в правильное русло.

В ближайшие дни стороны проведут встречу на высоком уровне в формате "2 + 2" на Аляске. США необходимо приложить больше усилий для успешного проведения переговоров и улучшения двусторонних отношений.

Китай не желает эскалации напряжения двусторонных отношений с Соединёнными Штатами. Но, при необходимости он непременно примет эффективные меры против "санкций" США в отношении Сянгана, ответив зеркально. Речь идёт не только о мерах защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития, но и уважении к международному праву и основным нормам международных отношений, а также активном противостоянии американской гегемонии.