СКА и "Авангард" сравняли счет в сериях в плей-офф КХЛ

СКА из Санкт-Петербурга и омский "Авангард" выиграли вторые матчей серии у московского "Динамо" и магнитогорского "Металлурга" соответственно. В обеих сериях счет стал 1:1.

После поражения в стартовом матче серии в СКА сделали правильные выводы. Во второй встрече, которая также прошла в Санкт-Петербурге, хозяева уже не позволяли сопернику много атаковать.

Судьбу встречи решила всего одна шайба. На 58-й минуте ее автором стал игрок СКА Кирилл Марченко. Спастись в оставшееся время матча "Динамо" уже не смогло.

В итоге счет в серии стал 1:1, теперь командам предстоят две встречи в Москве.

Удалось сравнять счет и "Авангарду". В серии против "Металлурга" омичи добились победы в овертайме - 2:1. Автором победной шайбы стал Сергей Толчинский, отличившийся на 75-й минуте встречи.