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20.03.2021 20:50
Рубрика: Спорт

СКА и "Авангард" сравняли счет в сериях в плей-офф КХЛ

Текст: Максим Домчев

СКА из Санкт-Петербурга и омский "Авангард" выиграли вторые матчей серии у московского "Динамо" и магнитогорского "Металлурга" соответственно. В обеих сериях счет стал 1:1.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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После поражения в стартовом матче серии в СКА сделали правильные выводы. Во второй встрече, которая также прошла в Санкт-Петербурге, хозяева уже не позволяли сопернику много атаковать.

Судьбу встречи решила всего одна шайба. На 58-й минуте ее автором стал игрок СКА Кирилл Марченко. Спастись в оставшееся время матча "Динамо" уже не смогло.

В итоге счет в серии стал 1:1, теперь командам предстоят две встречи в Москве.

Удалось сравнять счет и "Авангарду". В серии против "Металлурга" омичи добились победы в овертайме - 2:1. Автором победной шайбы стал Сергей Толчинский, отличившийся на 75-й минуте встречи.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Авангард" Спортивные организации Хоккейные клубы "Металлург" Магнитогорск Спортивные организации Хоккейные клубы СКА Спортивные организации Хоккейные клубы "Динамо" Москва Чемпионат КХЛ 2020/2021

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