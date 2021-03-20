США тайно модернизируют арсеналы ядерных бомбы в Европе

США тайно вывозят ядерные бомбы из Европы. Их количество сократилось со 150 до 100.

Изменения могут быть связаны с "модернизацией зарядов для повышения их точности и функциональности". К такому выводу пришла исследовательская организация Федерации американских ученых (FAS).

Эксперты FAS Ханс Кристенсен и Мэтт Корд опубликовали обзор состояния американских ядерных сил. В нем говорится, что количество американских ядерных гравитационных бомб B61 сократилось до ста, сообщает портал aw-journal.com.

Ранее считалось, что Вашингтон имеет 150 бомб на шести базах НАТО в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции. Эксперты уверены, что количество американских бомб на турецкой базе Инджирлик может быть сокращено в связи с ухудшением отношений между Вашингтоном и Анкарой. Об изменении запасов ядерных арсеналов США не информировали союзников.