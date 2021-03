Стинг представил альбом Duets с Эриком Клэптоном и Милен Фармер

Когда у звездных музыкантов не пишутся новые песни, чтобы напомнить о себе они разводятся, затевают скандалы или выпускают сборники прежних хитов. В лучшем случае - издают давние концертные записи, как недавно поступили Rolling Stones. Но Стинг пошел другим, еще более успешным путем, которого от него ждали, впрочем, уже как минимум 20 лет.

Музыкант с таким высоким, чувственным и не на кого не похожим тембром голосом, как Стинг - к тому же дружелюбный и пользующийся уважением, как у поклонников рока, джаза, симфонической музыки, так и рэпа - никогда не имел недостатка в предложениях о сборных концертах и экспериментах. Даже оперное трио 90-х "Три тенора" в первую очередь постаралось привлечь к сотрудничеству именно Стинга, а затем уже Боно из U2 и Элтона Джона.

Всю пору пандемии Стинг проводит среди виноградников на своей ферме в Тоскане, в Италии, как обычно ходит на долгие прогулки с любимыми собаками и, наверняка, сочиняет новые песни, которые пока не публикует… Зато нашел время для того, чтобы собрать лучшие записи, которые он делал на концертах с другими звездами в качестве special guests. Или пел с ними в студии, а затем треки попадали на альбомы этих артистов, а не Стинга…

Теперь справедливость восстановлена: многие из таких песен включены и в его релиз с логичным названием Duets. В него попали как записи 90-х годов, так и совсем свежие.

Среди творческих партнеров оказались Анни Леннокс, Эрик Клэптон, Шарли Азнавур, Грэг Дэвид, Крис Ботти, новые звезды - Мелоди Гардо, прима R-n-B Мэри Джей Блайдж, GACH!… Даже гуру джаза Хэрби Хенкок и столп эстрадной песни Хулио Иглесиас!

Некоторые из этих песен были написаны Стингом и хорошо известны. Например, We"ll Be Together (дуэт с Анни Леннокс), Stolen Car (дуэт с Милен Фармер), Fragile (как раз спетый с Хулио Иглесиасом) или Desert Rose (дуэт с Чебом Мами) и It"s Probably Me (с Эриком Клэптоном)…

Но авторы большинства - другие артисты. Что только расширяет наши представления о Стинге, как о музыканте, которому подвластны, кажется, любые стили, интонации и эмоции.

При этом записи, например, с Элтоном Джоном или теми же "Тремя тенорами" в альбом Duets не попали. Но не стоит расстраиваться. Очевидно, что диск Duets II выйдет уже вскоре.