У нового экипажа МКС начались экзаменационные комплексные тренировки

На 9 апреля с космодрома Байконур запланирован старт к МКС пилотируемого корабля "Союз МС-18". А сегодня для экипажей 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию начались экзаменационные комплексные тренировки.

По сути это главная оценка готовности космонавтов и астронавтов к выполнению программы полета в целом. Его планируемая продолжительность - 191 сутки.

Экзаменационные тренировки разбиты на два этапа: в тот день, когда один экипаж демонстрирует навыки управления кораблем, другой - выполняет задания на тренажёре российского сегмента Международной космической станции. На втором этапе экипажи меняются местами. Как рассказали специалисты Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов, первым к испытаниям на тренажёре транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" приступил основной экипаж МКС-65. Для командира экипажа Олега Новицкого это будет третий полёт, для бортинженера Петра Дуброва - первый. Для американца бортинженера-2 Марка Ванде Хая - второй.

По словам начальника ЦПК Павла Власова, подготовка к длительной комической экспедиции МКС-65 носила особый характер. "Длительное время американская сторона не могла принять решение и официально оформить обращение о включении в российские экипажи своих сограждан", - объяснил он.

Сначала к полету готовился чисто российский экипаж, включая нашего космонавта Сергея Корсакова. Но в связи с тем, что вопрос замены российских космонавтов на их американских коллег уже находился в стадии обсуждения, астронавты NASA Марк Ванде Хай и его дублёр Энн МакКлейн тоже приступили к подготовке.

"Наши партнёрские отношения и понимание того, что российские и американские модули МКС должны быть резервированы на случай каких-то непредвиденных ситуаций с доставкой и сменой экипажей, в итоге привело к решению о том, что экипаж должен быть международным. Пока шел процесс согласований, мы готовили и космонавтов, и астронавтов. Это большая эмоциональная нагрузка. Но мы с пониманием отнеслись к ситуации, и с гордостью говорю, что выдержали всё", - подчеркнул Павел Власов.

В итоге в экипаже произошла замена - вместо Корсакова полетит Ванде Хай. 10 марта Роскосмос сообщил, что космонавт Сергей Корсаков выведен из состава основного экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-18", вместо него назначен астронавт НАСА Марк Ванде Хай. В дублирующем экипаже вместо Дмитрия Петелина назначена астронавт НАСА Энн Макклейн.