У нового экипажа МКС начались экзаменационные комплексные тренировки

Новости

Анна Кузнецова предложила создать в России алиментный фонд 14:15
Под Новосибирском найден убитым шестилетний мальчик 14:07
РФС подтвердил переговоры об участии Головина в матче против Словении 14:00
Вышел тизер 10-го сезона "Американской истории ужасов" 13:46
Серия "Эйс Вентура" с Джимом Керри получит третью часть 13:41
В Госдуме назвали неуместными слова Авакова о новой холодной войне 13:29
Мирзов присоединился к сборной России в Сочи 13:17
Источник: "Монако" отпустит Головина на матч против Словении 13:11
Вышел новый трейлер "Годзиллы против Конга" 13:02
В Японии опасаются цунами из-за землетрясения магнитудой 7,2 12:47
Суд в Киеве арестовал имущество и акции предприятия "Мотор Сич" 12:20
"Милан" намерен приобрести у ЦСКА Влашича 11:56
Оперштаб: Еще1769 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:08
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ 10:51
В США россиянина осудили на десять лет за киберпреступления 10:36
Мишустин утвердил правила предоставления грантов на образовательные проекты 10:24
В Новгородской области главу района арестовали за мошенничество 09:53
Председатель СК России взял на контроль дело о пожарах в Усть-Джегуте 09:42
В Новосибирске взяли под стражу замминистра транспорта 09:28
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с 38 спутниками перенесен на сутки 09:19
Захарова прокомментировала падение Байдена на трапе самолета 08:22
Дубль Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Рейнджерс" 08:08
Извержение вулкана в Исландии стало причиной отмены авиарейсов 08:06
Китай и США создадут рабочую группу по проблеме климатических изменений 07:26
Инфекционист назвала условие для снижения заболеваемости COVID-19 к лету 07:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
20.03.2021 14:21
Рубрика: Общество

У нового экипажа МКС начались экзаменационные комплексные тренировки

Текст: Наталия Ячменникова
На 9 апреля с космодрома Байконур запланирован старт к МКС пилотируемого корабля "Союз МС-18". А сегодня для экипажей 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию начались экзаменационные комплексные тренировки.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

По сути это главная оценка готовности космонавтов и астронавтов к выполнению программы полета в целом. Его планируемая продолжительность - 191 сутки.

Корабль "Союз МС-17" сменил модуль на МКС

Экзаменационные тренировки разбиты на два этапа: в тот день, когда один экипаж демонстрирует навыки управления кораблем, другой - выполняет задания на тренажёре российского сегмента Международной космической станции. На втором этапе экипажи меняются местами. Как рассказали специалисты Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов, первым к испытаниям на тренажёре транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" приступил основной экипаж МКС-65. Для командира экипажа Олега Новицкого это будет третий полёт, для бортинженера Петра Дуброва - первый. Для американца бортинженера-2 Марка Ванде Хая - второй.

По словам начальника ЦПК Павла Власова, подготовка к длительной комической экспедиции МКС-65 носила особый характер. "Длительное время американская сторона не могла принять решение и официально оформить обращение о включении в российские экипажи своих сограждан", - объяснил он.

Сначала к полету готовился чисто российский экипаж, включая нашего космонавта Сергея Корсакова. Но в связи с тем, что вопрос замены российских космонавтов на их американских коллег уже находился в стадии обсуждения, астронавты NASA Марк Ванде Хай и его дублёр Энн МакКлейн тоже приступили к подготовке.

Фото: iStock
"Роскосмос" опубликовал фото гигантских смерчей на Марсе

"Наши партнёрские отношения и понимание того, что российские и американские модули МКС должны быть резервированы на случай каких-то непредвиденных ситуаций с доставкой и сменой экипажей, в итоге привело к решению о том, что экипаж должен быть международным. Пока шел процесс согласований, мы готовили и космонавтов, и астронавтов. Это большая эмоциональная нагрузка. Но мы с пониманием отнеслись к ситуации, и с гордостью говорю, что выдержали всё", - подчеркнул Павел Власов.

В итоге в экипаже произошла замена - вместо Корсакова полетит Ванде Хай. 10 марта Роскосмос сообщил, что космонавт Сергей Корсаков выведен из состава основного экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-18", вместо него назначен астронавт НАСА Марк Ванде Хай. В дублирующем экипаже вместо Дмитрия Петелина назначена астронавт НАСА Энн Макклейн.

Общество Космос

Главное сегодня

Володин рассказал об истинной цели проекта "Умное голосование"
За сутки в России подтвержденo 9632 случая COVID-19 в 85 регионах
Иностранцы больше не смогут владеть земельными участками в Крыму
Мишустин утвердил правила предоставления грантов на образовательные проекты
Пушков посоветовал администрации США научить Байдена дипломатии
Как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Можно ли щеткой стереть эмаль и сколько фтора должно быть в пасте - советы доктора Криворотова