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20.03.2021 19:34
Рубрика: Общество

Ученые выяснили, как сделать человека счастливее

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Итальянские ученые из Университета Тренто провели исследование, которое помогло найти способы сделать человека счастливее.

Фото: РИА Новости
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Как пишет EurekAlert!, этого удалось добиться с помощью специального длительного тренинга.

Исследование проводилось в течение девяти месяцев в Институте тибетской культуры Ламы Цонг Кхапы в Помайе (Италия). Участники посетили серию презентаций и просмотрели несколько видеокурсов, приняли участие в открытых дискуссиях по психологии, нейробиологии, истории западной мысли и жизненной философии буддизма, а также использовали упражнения, взятых из различных буддийских и западных созерцательных традиций. В качестве примеров называются дыхательная медитация, аналитическая медитация и личный дневник.

Результаты показали повышение показателей психологического благополучия. Участники исследования также сообщили об уменьшении тревожности, стресса, негативных мыслей, склонности к гневу. Исследователи наблюдали позитивные изменения и уменьшение отрицательных эмоций как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе на протяжении всей программы.

Фото: iStock
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"Тренинг, который мы предложили участникам, был вдохновлен идеей, присутствующей как в западных странах, так и в других странах", - отмечает Никола Де Пизапиа, исследователь кафедры психологии и когнитивных наук Университета Тренто. Он поясняет, что счастье неразрывно связано с развитием внутреннего равновесия, добрым и открытым взглядом на себя, других и на мир.

"Я считаю, что во времена, полные перемен и неопределенностей, очень важно с научной точки зрения изучить, как западные и восточные философские традиции и последние открытия могут быть объединены со светскими созерцательными практиками. Цель состоит в том, чтобы дать здоровым людям возможность работать над собой, чтобы развить подлинное счастье, а не гедонизм или поверхностное счастье. Своим исследованием мы хотели сделать небольшой шаг в этом направлении", - говорит Никола Де Пизапиа.

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