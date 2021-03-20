Учреждено общество для укрепления взаимодействия между Сербией и РФ

В Фонде Горчакова состоялась онлайн-дискуссия с деканом философского факультета Университета Восточного Сараево, доктором философских наук Драгой Мастиловичем на тему "Савва Рагузинский: больше чем история".

В рамках мероприятия профессор проинформировал участников конференции о том, что в середине марта в Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) учреждено Общество имени Саввы Рагузинского: "Данная организация призвана объединить ученых и представителей культуры. Ее деятельность будет направлена на укрепление взаимодействия между Сербией, Республикой Сербской и Россией. Планируется издание журнала "Голос России" на сербском языке, который будет освещать не только исторические, но и современные аспекты состояния двусторонних отношений".

Корреспондент "РГ" возлагает цветы к памятной доске графу Савве Владиславичу - Рагузинскому в Александро-Невской лавре Фото: Александр Борисов

Между тем традиции российско-сербского взаимодействия имеют многовековую историю и оберегаются, в том числе и Русским географическим обществом (РГО), о чем корреспонденту "Российской газеты" рассказал советник президента РГО по международной деятельности Сергей Катиков. "Одним из ярких символов поистине братского российско-сербского взаимодействия стал выдающийся дипломат и сподвижник императора Петра I - Савва Владиславич-Рагузинский, - констатировал он. - Серб внес большой личный вклад в сопровождение побед русского оружия в Великой Северной войне, в укрепление торговых и дипломатических связей России с Европой. Разветвленная торговая сеть Владиславича-Рагузинского стала прообразом разведывательной службы России за рубежом. В 1710 году он занял должность главного советника Петра I по вопросам православного Востока. В 1725 году граф был назначен полномочным послом в Китае для урегулирования торговых и пограничных отношений, в чем немало преуспел, а заключенные им соглашения актуальны и сейчас".

За заслуги перед российским государством Савва Владиславич-Рагузинский был награжден орденами Святого апостола Андрея Первозванного и Святого Александра Невского, произведен в действительные статские советники. Похоронен в Александро-Невской лавре наряду со своим знаменитым соплеменником из старого герцеговинского рода Милорадовичи-Храбреновичи - Михаилом Андреевичем Милорадовичем (герой Отечественной войны 1812 года, которого называли щитом армии, "воином-рыцарем, всегда близким к неприятелю"; подвиги его составляют лучшие и самые яркие страницы военных летописей России).