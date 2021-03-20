В Германии и Нидерландах разогнали противников ограничений против COVID

В Касселе в земле Гессен во время демонстрации против ограничений, связанных с коронавирусом, имели место массовые столкновения между демонстрантами и полицией. Стражи порядка применили перечный газ и дубинки.

В центре города собрались около десяти тысяч человек. Граждане вышли на несогласованную акцию. Кроме того, были нарушены предписания о ношении защитных масок и социальной дистанции.

Произошли задержания нарушителей порядка при попытке демонстрантов прорваться через полицейский кордон. Журналисты подвергались нападениям и оскорблениям, сообщает радиостанция Deutschlandfunk.

В Берлин на протестную акцию пришло меньше людей, чем ожидалось. По данным полиции, у Бранденбургских ворот собралось около 500 участников. Полиция задействовала 1800 сотрудников. Были опасения в том, что манифестацией могут воспользоваться агрессивные экстремисты правого толка.

Как сообщает РИА Новости, сотрудник "Sputnik Германия" пострадал от слезоточивого газа в ходе демонстрации в немецком городе Кассель.

А в Амстердаме протестующие против COVID-ограничений собрались на Музейной площади. В демонстрации приняли участие около 500 человек. Для разгона демонстрантов полиция применила водометы. Около двадцати человек был задержаны за неподчинение властям.