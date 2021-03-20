В Киеве радикалы штурмуют офис Зеленского

Нападение на офис президента Владимира Зеленского совершено неизвестными в Киеве. Оно сопровождалось требованием освободить из-под стражи праворадикала Сергея Стерненко, получившего срок за похищение и пытки в Одессе, сообщает портал strana.ua.

На улице Банковой сторонники радикала устроили митинг, который быстро перерос в массовые беспорядки. Простующие облили красной краской офис президента и забросали его файерами. В результате чего возникли локальные очаги возгорания.

Полиция мер для разгона толпы не принимает. Пожарные заняты тушением зажигалок.