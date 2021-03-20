В Киеве ужесточили карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19

В Киеве из-за ухудшения эпидситуации ужесточили введенные ранее коронавирусные ограничения. С 20 марта и до 10 апреля в городе запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе богослужений. Заведения общественного питания будут работать исключительно навынос.

Власти не планируют закрывать продуктовые магазины, АЗС, салоны красоты и парикмахерские. Последние смогут обслуживать клиентов только по предварительной записи. Также останутся открытыми фитнес-клубы, но групповые занятия запрещены.

Школьники после каникул перейдут на дистанционный режим обучения. Коммерческим предприятиям рекомендовано перейти на "удаленку". Общественный транспорт в столице продолжит работу в обычном режиме, но с заполняемостью не более 50 процентов сидячих мест, сообщает ТАСС.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что по сравнению с январем этого года число госпитализированных пациентов с COVID-19 увеличилось в два раза, а число летальных случаев - в полтора раза. В больницах сейчас находятся 3 453 инфицированных, из них 2 433 - в тяжелом состоянии.