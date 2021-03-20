В Москве вручили премии "Поэт года" и "Писатель года"

Лауреатов национальных литературных премий "Поэт года" и "Писатель года" назвали в Москве. Церемония награждения прошла в Концертном зале правительства Москвы. Работы конкурсантов отбирали в течение года, в итоге в короткий список попали 200 поэтов и 100 прозаиков из разных регионов России, а также дальнего и ближнего зарубежья.

Премию "Поэт года" в основной номинации получили Арсений Загаевский (I премия, Москва), Оксана Цветкова (II премия, Нижний Новгород) и Игорь Гонохов (III премия, Ногинск). В номинации "Дебют" лучшей была признана Ольга Алейникова-Тинякова (Москва), в номинации "Лирика" - Алла Арцис (Москва). В номинации "Песни" награду получил Владимир Капгер (Москва), а в номинации "Детская литература" - Вячеслав Баширов (Нетания, Израиль)

"Писателем года" члены жюри назвали Макса Зимова (I премия, Москва), II и III премию получили Александр Вальт (Санкт-Петербург) и Олег Пономарев (Тула) соответственно. Лучшей дебютанткой стала Нелли Сизова (Тула), в номинации "Фантастика" победил Илья Шумей (Москва), в номинации "Драматургия" - Григорий Быстрицкий (Уренгой). Также награды были вручены в номинациях "Юмор" (Владимир Праздницин, Кемерово) и "Детская литература" (Гульсифат Шахиди, Душанбе).

Были вручены и специальные премии в номинации "Книга", присуждаемые Оргкомитетом вне основного конкурса. В поэтическом ключе был отмечен Влад Маленко за книгу стихов "Море волнуется разное", в прозаическом - Михаил Визель за книгу "Пушкин. Болдино. Карантин. Хроника самоизоляции 1830 года".

Гран-при "Поэт года" досталось Юрию Кублановскому, "Писатель года" - Сергею Шаргунову.

Выбор финалистов и лауреатов был за Большим жюри, в которое вошли известные поэты, прозаики и деятели культуры: Владислав Артемов, Мария Ватутина, Владимир Вишневский, Дмитрий Воденников, Игорь Волгин, Александр Вулых, Александр Городницкий, Максим Замшев, Бахыт Кенжеев, Константин Кедров и другие.

Справка "РГ"

Премии учреждены Российским союзом писателей с целью поиска новых талантливых авторов, способных внести вклад в современную русскую литературу. Обладатели Гран-при получили главные титулы "Поэт года" и "Писатель года", а также грант от Российского союза писателей в размере 200 тысяч рублей. Остальные лауреаты получили право издания своей книги за счет Оргкомитета премии.