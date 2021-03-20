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Рубрика: В мире

В пустыне Калифорнии появится полностью напечатанный на 3D-принтере район

Текст: Максим Макарычев

Пустынный ландшафт калифорнийской долины Коачелла скоро станет первым районом в США, полностью состоящим из домов, напечатанных на 3D-принтере. Рост количества таких зданий объясняется тем, что в Калифорнии продолжает бушевать жилищный кризис, и к 2025 году в этом самом густонаселенном штате потребуется от 1,8 до 3,5 миллиона новых домов.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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На большом складе штаб-квартиры оклендской компании Mighty Buildings начали производить дома с помощью массивных 3D-принтеров, размером с небольшой гараж. Материал, используемый в конструкции, затвердевает почти сразу, что позволяет добавлять крышу, слои изоляции и внешние элементы, такие как выступы и отмостку за один прием. До 80% строительства можно автоматизировать, утверждают эксперты, с сокращением рабочего времени на 95% и количества отходов в 10 раз по сравнению с традиционным строительством, уточняет Guardian. Первый квартал, который возведут в ближайшие два месяца, будет состоять из 15-ти напечатанных на 3D-принтере экологически чистых домов.

Первый такой проект был реализован в конце прошлого года в Мексике. В январе для американских потребителей их стал выпускать девелопер из Техаса. В то время как мексиканские дома задумывались как доступное жилье, американские явно ориентированы на более состоятельные слои населения. Напечатанные на 3D-принтере, теперь они доступны для покупки по стартовой цене около 450 тысяч долларов США за штуку. В двухэтажных строениях от двух до четырех спален.

Кроме того, они имеют гибридную конструкцию. Первый этаж домов напечатан на 3D-принтере Icon Vulcan с помощью обычного метода выдавливания цементоподобной смеси слоями и создания конструкции с последующим добавлением дверей и окон. Второй построен с использованием традиционных методов и включает деревянный каркас, поэтому они не полностью напечатаны на 3D-принтере, сообщает издание New Atlas. Интерьер домов составляет от 92 до 185 квадратных метров. Они также имеют большие крытые веранды, открытые планировки этажей и до четырех ванных комнат, а также высокопроизводительные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

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