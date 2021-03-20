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Рубрика: Экономика

В России не ожидается дефицита иваси

Текст: Татьяна Карабут
Сардина иваси, популярная в советское время, сейчас возвращается на столы россиян. Однако пока она серьезно уступает первенство другой рыбе. Большая часть вылова уходит на экспорт или перерабатывается в рыбную муку, следует из данных Росрыболовства, Росстата и Федеральной таможенной службы.
Фото: "Доброфлот" Фото: "Доброфлот"
Фото: "Доброфлот"
Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
Росрыболовство опровергло данные о возможном росте цен на самую дешевую рыбу

В 2020 году российские рыбаки выловили 315 тыс. тонн сардины, из которых 92 тыс. тонн ушло на экспорт. При этом, по данным участников рынка, из 158 тыс. тонн, которые вылавливают три самых крупных игрока рынка (ГК "Норебо", "Тралфлот" и "Софко"), около трети (50 тыс. тонн) направляется на изготовление рыбной муки. Даже если не учитывать, что из оставшегося улова какая-то часть тоже направлялась на переработку в муку, на российском рынке сардины иваси в прошлом году осталось 173 тыс. тонн.

В Росрыболовстве "РГ" подтвердили верность расчетов.

При этом всего в России в прошлом году было выловлено почти 5 млн тонн рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов. Из них было экспортировано около 2,2 млн тонн, а осталось в России около 2,7 млн тонн. К этому объему добавился импорт: по данным Росстата, в 2020 году он составил 599 тыс. тонн.

Накануне стало известно о том, что генеральный директор двух компаний "Тралфлот" и "Софко", входящих в группу "Сигма Марин Технолоджи", Владимир Рекасов направил вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо (есть в распоряжении "РГ"), в котором сообщил о возможности "крупномасштабных сбоев" в промысле сардины иваси и "значительном увеличении" по этой причине цен на некоторые виды рыбной продукции. По новым правилам, суда, построенные или купленные за рубежом, но вылавливающие рыбу по российским квотам, должны пройти процедуру таможенного декларирования. В противном случае им не разрешается добыча рыбы по российским квотам. По оценке Рекасова, компаниям придется заплатить за "растаможку" около 3 млрд рублей и сделать это придется единовременно.

В Росрыболовстве опровергли как возможный дефицит, так и риск повышения цен на сардины иваси. В ведомстве заверили, что объективных причин для сокращения добычи сардины иваси нет.

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"На организацию зимне-весенней путины это не повлияет, поскольку в случае отказа одного из добытчиков его место займет другой. К тому же рыбопромышленники, имеющие "незаходные" суда, были осведомлены о готовящемся постановлении задолго до его вступления в силу и имели достаточно времени для подготовки", - пояснили в Росрыболовстве.

В 1990-м году иваси добыли в России рекордный объем - 484,4 тыс. тонн. Но потом в течение 25 лет сардина покинула российские берега. Вылов был возобновлен только в 2016 году. В 2021 году, по данным Росрыболовства, рекомендованный вылов сардины иваси увеличен с 315 до 480 тысяч тонн. По оценке экспертов, растущий потенциал вылова сардины иваси не иссякнет в ближайшие 10 лет.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Росрыболовство

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