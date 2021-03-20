В Росводресурсах спрогнозировали ход половодья этой весной

Паводковая ситуация в стране вполне ровная, прогноз благоприятный, однако при определенных условиях проблемы могут возникнуть, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

"Точный прогноз мы получим в конце марта, но с учетом фактического состояния и расчетов на первый квартал, все должно пройти штатно, никаких ЧП не ждем, - сообщил он. - Дальний Восток и Сибирь себя проявят только к концу мая, об этих территориях говорить также рано. На Северо-Западе страны снегозапасы больших опасений не вызывают. В бассейне Волги солидные запасы снега только в верховьях реки. На Каме - ниже нормы".

Однако Дмитрий Кириллов предупредил, что могут возникнуть ситуации "дружного развития половодья". При резком потеплении начнется массовое таяние снега, и если к этому прибавятся еще и дожди, возможны проблемы.

"Но это можно предсказать максимум за десять дней", - добавил Дмитрий Кириллов.

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