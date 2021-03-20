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Рубрика: Происшествия

В Союзе дачников рассказали, чего нельзя делать на дачах в летний сезон

Текст: Ольга Игнатова

Разводить открытый огонь на дачных участках категорически запрещается. Сжигать мусор можно только в специальных бочках, а для мангала должно быть выделено определенное место.

Фото: Photoxpress
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Как уточнили "Российской газете" в Союзе дачников Подмосковья, с 1 января 2021 году были актуализированы Правила противопожарного режима. Но в целом противопожарные нормы не изменились.

Что нужно помнить дачникам?

Первое. Запрещается разводить огонь во время особого противопожарного режима - он устанавливается постановлением правительства региона. Действует, как правило, в период, когда земля не покрыта снегом.

Второе. Запрещается разводить любой огонь в ветреную погоду, если скорость его порывов превышает 10 метров в секунду.

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Третье. Яма для костра должна быть диаметром не менее одного метра, а ее глубина - от 30 сантиметров; ее следует окружить минерализованной полосой шириной не менее 40 сантиметров.

Четвертое. Расстояние от кострища до ближайших строений должно составлять не менее 30 метров. Так как соблюсти это требование на дачном участке площадью от 6 до 12 соток невозможно, разведение костров на дачных участках в СНТ запрещено. Для сжигания садовых отходов можно применять металлическую бочку.

Пятое. Жарить шашлыки следует только в печи или на мангале, который должен стоять на расстоянии не ближе 5 метров к деревьям и строениям.

Шестое. За сжигание палой листвы могут наложить штраф до 2000 рублей (если нарушения касаются только норм экологической безопасности) и до 4000 рублей (если будут нарушены еще и правила противопожарной безопасности).

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