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Рубрика: Власть

В Вооруженных силах вакцинировали от коронавируса более 398 тысяч человек

Текст: Юрий Гаврилов

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 31 939 человек. Эти данные в субботу вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 40 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта прошлого года 110 917 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 550 военнослужащих, у которых результаты теста на COVID-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 380 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Трое изолированы по месту службы. Еще 167 лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - один больной. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у двух пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене также отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали почти 18 тысячам заболевших, 6 359 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

В ведомстве также сообщили, что добровольную вакцинацию первым компонентом "Спутник V" прошли уже более 398 тысяч военнослужащих Вооруженных сил РФ.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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