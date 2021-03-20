Видео: У летевшего в Австралию Boeing 737 загорелся двигатель

Летевшие в Австралию пассажиры испытали стресс во время рейса из Науру в Брисбен. Незадолго до посадки они увидели языки пламени, вырывавшиеся из двигателя Boeing 737. На борту лайнера находились 48 человек и экипаж. Люди занервничали, увидев огонь под крылом. Но пилот успокоил пассажиров, сообщив, что ничего страшного не происходит.

Самолет благополучно сел в аэропорту назначения. Посадка была мягкой, пишет Daily Mail со ссылкой на очевидцев. Техники проверили силовую установку лайнера и пришли к выводу, что огонь появился из-за остановки компрессора. Воздушное судно принадлежит компании Nauru Airlines, генеральный директор которой подчеркнул, что хоть зрелище и было жутковатым, пассажирам ничего не угрожало.

Науру - островное государство в юго-западной части Тихого океана, недалеко от экватора. Это одна из самых маленьких стран мира, население - всего 10 тысяч человек.