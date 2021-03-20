Вильфанд назвал сроки потепления в России

Уже к четвергу в центре европейской территории России потеплеет до плюс 7 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Весна, наконец-то, начнет набирать обороты.

Вильфанд уточнил, что в понедельник будет около 3 градусов тепла, во вторник то же самое, в среду до плюс 5 градусов. В четверг, по предварительным расчетам, ожидается плюс 5-7 градусов. "Но во вторник ночные температуры минус 2-8, в ночь на среду - минус 5-10 градусов. Амплитуда растет", - пояснил Вильфанд РИА Новости.

Синоптик подчеркнул,что потепление будет планомерным. Резкого сумасшедшего тепла ожидать не стоит.

А вот в воскресенье еще придется помнить о зиме. Циклон принесет с собой осадки. Так как температура будет в пределах нуля, то осадки пройдут в виде снега.