Власти Словакии ввели штраф за выезд на отдых за рубежом

На фоне распространения COVID-19 власти Словакии с субботы временно запретили жителям страны выезжать на отдых за рубежом. Нарушителям грозит штраф в тысячу евро, сообщает Словацкое телевидение.

Эпидемиологическая ситуация в республике не улучшается. Здесь распространяются новые штаммы коронавируса, которые были завезены жителями страны, вернувшимся из отпусков, проведенных за границей, пишет ТАСС. С начала этого года на отдых выехали около 30 тысяч словаков.

За время пандемии в Словакии общее число инфицированных коронавирусом превысило 346 тысяч. Умерли 8,9 тысячи человек. С октября прошлого года в стране действует режим чрезвычайной ситуации, а в начале 2021 года власти резко ужесточили ограничительные меры.