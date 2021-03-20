Володин рассказал об истинной цели проекта "Умное голосование"

Так называемое "умное голосование" не направлено на решение проблем россиян, в его основе - желание попасть во власть. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер в своем Telegram-канале напомнил, что ранее некоторые политологи назвали его предложение формализовать обещания кандидатов в ходе выборов альтернативой "умному голосованию".

Отметим, что технология "умного голосования" подразумевает рекомендации избирателям по голосованию на выборах за определенных кандидатов не от партии власти.

"Умное голосование" - это про форму, это несодержательный проект, он не направлен на решение вопросов и проблем граждан. В его основе - желание попасть во власть", - не согласился спикер.

Он также отметил, что необходимо учитывать, что инициаторы данного проекта находятся за границей.

"На мой взгляд, за ним стоят западные государства и спецслужбы, - добавил Володин. - Через него осуществляется вмешательство во внутренние дела нашей страны. Используются политики, которых вовлекают в этот проект, объясняя его только одним - он оппозиционен действующей власти".

Он назвал "умное голосование" стратегией, предложенной, чтобы лишить "Единую Россию" голосов на выборах. "Избирателям предлагают консолидированно голосовать за определенных кандидатов на региональных и федеральных выборах, чтобы кандидаты от ЕР не одержали победу", - объяснил Володин.

Спикер также объяснил суть своего предложения. По мнению председателя ГД, правильно было бы, чтобы предвыборные обещания, которые дают кандидаты, впоследствии были формализованы. А потом в ходе отчетов перед избирателями депутаты отчитывались, как решаются эти вопросы. В связи с этим он призвал участников предстоящей избирательной кампании "перейти от политической демагогии к содержательной работе".

"Люди будут понимать, что он занимается решением их проблем", - подчеркнул Володин.