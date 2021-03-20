Врач рассказала, как выявить опасные болезни по глазам

Новости

Лавров обсудит в Китае перспективы стратегического взаимодействия 19:23
Российские авиакомпании готовы к возобновлен­ию сообщения с Кубой 19:20
В центре Москвы такси сбило баскетболиста Никиту Шабалкина 19:13
В Германии и Нидерландах разогнали противников ограничений против COVID 18:43
Звезда "Следа" Лавров угрожал ножом сотруднику военной автоинспекции 18:40
Легрейд выиграл гонку преследования на этапе КМ в Эстерсунде 18:12
Центр Софии блокирован митингом против введения очередного локдауна 18:09
СМИ: ЦСКА согласовал контракт с Оличем 18:09
Андрей Бочкарев: "Мосинжпроект" не отказался от планов строительства метро в Африке, Азии и Ближнего Востока 17:06
Названа возможная причина пожара в Измайловском кремле 16:53
В Союзе дачников рассказали, чего нельзя делать на дачах в летний сезон 16:48
Сериал по The Last of Us будет отличаться от игры 16:46
Фото: На Кубе зафиксировали падение метеорита 16:40
Корабль "Всеволод Бобров" вышел на заводские ходовые испытания 16:34
МЧС: Пожар в Измайлово потушен 16:21
Пожар на территории Измайловского кремля локализован 16:07
В Дагестане 60 тысяч человек остались без воды 15:50
В Москве начался пожар на территории Измайловского кремля 15:45
Рейселанд выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Швеции 15:23
В Дании сообщили о смерти чиновников после вакцинации AstraZeneca 15:03
Анна Кузнецова предложила создать в России алиментный фонд 14:15
РФС подтвердил переговоры об участии Головина в матче против Словении 14:00
Вышел тизер 10-го сезона "Американской истории ужасов" 13:46
Серия "Эйс Вентура" с Джимом Керри получит третью часть 13:41
В Госдуме назвали неуместными слова Авакова о новой холодной войне 13:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
20.03.2021 19:04
Рубрика: Общество

Врач рассказала, как выявить опасные болезни по глазам

Текст: Михаил Русин
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

Некоторые симптомы опасных болезней можно выявить по состоянию глаз. Как рассказала Пятому каналу врач-терапевт Ирина Ескова, изменения органов зрения могут свидетельствовать о самых разных проблемах со здоровьем.

Фото: iStock
Врачи назвали сухость в глазах признаком серьезного заболевания

Например, жжение и покраснение белков глаз нередко указывают на бактериальную вирусную инфекцию, а зуд и отек век - на аллергию. Бледная внутренняя поверхность верхнего века и голубоватые белки могут оказаться симптомом анемии и снижения гемоглобина, а пожелтевшие белки - признаком проблем с печенью.

Золотая кайма вокруг радужки часто является симптомом болезни Вильсона - Коновалова. А красное пятно - признаком разрыва мелких капилляров и проблем с давлением.

"Это может быть предвестником кровоизлияния в мозг. Поэтому необходимо срочно обратиться к врачу. Грозным симптомом являются и неравномерные зрачки - когда один уже другого и мало реагирует на свет", - отмечает эксперт.

На проблему с щитовидкой может указывать выпуклость глаз и не полностью прикрывающие их веки. А подергивание века иногда оказывается следствием нарушения обмена магния. Опущенные же веки могут свидетельствовать о нервно-мышечных заболеваниях.

"Если появилось темное пятно, и один зрачок стал другого цвета, это может быть симптомом меланомы, и нужно срочно идти к онкологу", - говорит Ирина Ескова.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Козак предложил изменить принцип заседаний "нормандской четверки"
За сутки в России подтвержденo 9632 случая COVID-19 в 85 регионах
Володин рассказал об истинной цели проекта "Умное голосование"
Иностранцы больше не смогут владеть земельными участками в Крыму
Мишустин утвердил правила предоставления грантов на образовательные проекты
Как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Можно ли щеткой стереть эмаль и сколько фтора должно быть в пасте - советы доктора Криворотова