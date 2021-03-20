Врач рассказала, как выявить опасные болезни по глазам

Некоторые симптомы опасных болезней можно выявить по состоянию глаз. Как рассказала Пятому каналу врач-терапевт Ирина Ескова, изменения органов зрения могут свидетельствовать о самых разных проблемах со здоровьем.

Например, жжение и покраснение белков глаз нередко указывают на бактериальную вирусную инфекцию, а зуд и отек век - на аллергию. Бледная внутренняя поверхность верхнего века и голубоватые белки могут оказаться симптомом анемии и снижения гемоглобина, а пожелтевшие белки - признаком проблем с печенью.

Золотая кайма вокруг радужки часто является симптомом болезни Вильсона - Коновалова. А красное пятно - признаком разрыва мелких капилляров и проблем с давлением.

"Это может быть предвестником кровоизлияния в мозг. Поэтому необходимо срочно обратиться к врачу. Грозным симптомом являются и неравномерные зрачки - когда один уже другого и мало реагирует на свет", - отмечает эксперт.

На проблему с щитовидкой может указывать выпуклость глаз и не полностью прикрывающие их веки. А подергивание века иногда оказывается следствием нарушения обмена магния. Опущенные же веки могут свидетельствовать о нервно-мышечных заболеваниях.

"Если появилось темное пятно, и один зрачок стал другого цвета, это может быть симптомом меланомы, и нужно срочно идти к онкологу", - говорит Ирина Ескова.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.