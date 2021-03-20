Вышел новый трейлер "Годзиллы против Конга"

Мы уже давно поняли, что зрелище предстоит эпическое (это как минимум), а Warner Bros. и Legendary Pictures всё не унимаются и продолжают нагнетать: опубликован новый минутный трейлер кроссовер-кайдзю "Годзилла против Конга". Ролик размещен на YouTube и не просто перекладывает с места на место уже знакомые кадры - свежих, так сказать, гэгов там море. В том числе буквально.

Ну и главное: ждать осталось всего ничего - уже 25 марта состоится премьера.

"Два легендарных мифических врага сходятся в захватывающей битве века, в то время как судьба мира висит на волоске. Конг внезапно оказывается на пути разъяренного Годзиллы, несущего череду разрушений по всему земному шару. Причем эпохальное столкновение этих титанов, спровоцированное неведомыми силами, - лишь начало полосы тайн, которые сокрыты глубоко в недрах Земли", - напыщенно информирует подпись к огнедышащему видео. Глядя на которое сложно удержаться от интенсивного одобрительного покрякивания.

Режиссер - Адам Вингард ("Тетрадь смерти", сериал "Изгой"). В ролях: Милли Бобби "Очень странные дела" Браун, Александр Скарсгорд, Эйса Гонсалес, Сюн Огури, Брайан Тайри Генри и Ребекка Холл.

Пару дней назад еще вышел и новый тизер, смотрите его здесь.