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Вышел новый трейлер "Годзиллы против Конга"

Новости
    20.03.2021, 13:02
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Мы уже давно поняли, что зрелище предстоит эпическое (это как минимум), а Warner Bros. и Legendary Pictures всё не унимаются и продолжают нагнетать: опубликован новый минутный трейлер кроссовер-кайдзю "Годзилла против Конга". Ролик размещен на YouTube и не просто перекладывает с места на место уже знакомые кадры - свежих, так сказать, гэгов там море. В том числе буквально.

Фото: youtube.com/ Joris Faucon Grimaud
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Ну и главное: ждать осталось всего ничего - уже 25 марта состоится премьера.

"Два легендарных мифических врага сходятся в захватывающей битве века, в то время как судьба мира висит на волоске. Конг внезапно оказывается на пути разъяренного Годзиллы, несущего череду разрушений по всему земному шару. Причем эпохальное столкновение этих титанов, спровоцированное неведомыми силами, - лишь начало полосы тайн, которые сокрыты глубоко в недрах Земли", - напыщенно информирует подпись к огнедышащему видео. Глядя на которое сложно удержаться от интенсивного одобрительного покрякивания.

Режиссер - Адам Вингард ("Тетрадь смерти", сериал "Изгой"). В ролях: Милли Бобби "Очень странные дела" Браун, Александр Скарсгорд, Эйса Гонсалес, Сюн Огури, Брайан Тайри Генри и Ребекка Холл.

Пару дней назад еще вышел и новый тизер, смотрите его здесь.

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