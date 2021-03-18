Вышел новый тизер фильма "Годзилла против Конга"

В Сети представлен очередной тизер титанического кайдзю-кроссовера "Годзилла против Конга", снятого за 200 000 000 долларов и имеющего ярко выраженную стать мегаблокбастера.

Ролик размещен в Twitter компании Legendary и, разумеется, вновь давит размахом и эпичностью. Параллельно вопрошая, так кто же тут самый центровой альфа, ведь только один может царить в мире. Кто склонится перед оппонентом первым?

Вопрос сложный. Особенно с учетом, что со времени событий фильма "Конг: Остров Черепа" прошло сорок лет, и Конг успел внушительно закалиться в спаррингах и "подкачаться" (именно так создатели объяснили абсурдные ТТХ обезьяны), по габаритам сделавшись вполне сопоставимым с чудовищным радиоактивным бипедальным ящером.

Only one king can rule this world. Who will bow first? #GodzillaVsKong

Get tickets: https://t.co/HLPAolFV4P pic.twitter.com/3Q5tBS1GKd — Legendary (@Legendary) March 15, 2021

Режиссер картины - Адам Вингард ("Тетрадь смерти", сериал "Изгой").

В ролях: Милли Бобби Браун, Александр Скарсгорд, Эйса Гонсалес, Сюн Огури, Брайан Тайри Генри, Ребекка Холл.

Российской премьеры осталось ждать всего ничего - до 25 марта.

Трейлер смотрите здесь.