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Вышел новый тизер фильма "Годзилла против Конга"

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    18.03.2021, 11:17
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети представлен очередной тизер титанического кайдзю-кроссовера "Годзилла против Конга", снятого за 200 000 000 долларов и имеющего ярко выраженную стать мегаблокбастера.

Фото: WDSSPR
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Ролик размещен в Twitter компании Legendary и, разумеется, вновь давит размахом и эпичностью. Параллельно вопрошая, так кто же тут самый центровой альфа, ведь только один может царить в мире. Кто склонится перед оппонентом первым?

Вопрос сложный. Особенно с учетом, что со времени событий фильма "Конг: Остров Черепа" прошло сорок лет, и Конг успел внушительно закалиться в спаррингах и "подкачаться" (именно так создатели объяснили абсурдные ТТХ обезьяны), по габаритам сделавшись вполне сопоставимым с чудовищным радиоактивным бипедальным ящером.

Режиссер картины - Адам Вингард ("Тетрадь смерти", сериал "Изгой").

В ролях: Милли Бобби Браун, Александр Скарсгорд, Эйса Гонсалес, Сюн Огури, Брайан Тайри Генри, Ребекка Холл.

Российской премьеры осталось ждать всего ничего - до 25 марта.

Трейлер смотрите здесь.

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