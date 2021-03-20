Запуск ракеты "Союз-2.1а" с 38 спутниками перенесен на резервную дату

Запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая должна вывести на орбиту 38 аппаратов из 18 стран, отложен на сутки. Как сообщили в "Роскосмосе", пуск перенесен на 21 марта 2021 года, время остается прежним - 09:07 по московскому времени.

Напомним: сегодня 09:07 мск ракета должна была вывести спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) CAS500-1 (Республика Корея), японский аппарат для удаления космического мусора ELSA-d , и спутники дистанционного зондирования Земли GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина.

Кроме того, на орбиту полетят первый спутник Высшей школы экономики ДЗЗ, кубсат центра "Сириус" и НИУ ВШЭ, а также спутник "Орбикрафт-Зоркий" компании "Спутникс".

Разгонному блоку "Фрегат" предстоит выполнить программу вывода всех космических аппаратов на три солнечно-синхронные орбиты. Отделение южнокорейского космического аппарата CAS500-1 на первой целевой орбите планируется через 1 час 3 минуты после старта, в 10:10 по московскому времени. На втором этапе с 11:35 до 11:37 мск запланировано отделение первой партии спутников попутной полезной нагрузки, а на следующем этапе с 13:13 до 13:43 мск ожидается отделение второй партии на третьей целевой орбите.