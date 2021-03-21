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Александра Чернявского увезли со спектакля "Хомо Эректус" на "скорой"

Новости
    21.03.2021, 16:18
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

В Москве госпитализирован актер Театра сатиры Александр Чернявский. Согласно данным канала 360, 55-летний артист, который играл в постановке "Хомо Эректус", почувствовал себя плохо. В частности, Чернявский пожаловался на головную боль, у него подскочило давление и началась одышка.

Медики прямо в гримерке подключили актера к аппарату ЭКГ и, исходя из полученных данных, приняли решение о госпитализации. В результате Александр был доставлен в Боткинскую больницу.

Чернявский родился в 1965 году в Нижнем Новгороде. Окончил Горьковское театральное училище по специальности "актер театра кукол", в Нижнем работал и как актер кукольник, и как актер драматического театра. В 2003-м Ширвиндт пригласил Чернявского в труппу Театра сатиры.

На экранах - с начала нулевых, на счету - более восьмидесяти проектов: "Марш Турецкого", "Таксистка", "На углу у Патриарших", "Бедная Настя", "Кадеты", "Афромосквич", "Даша Васильева", "Моя прекрасная няня", "Штрафбат", "Ликвидация", "Папины дочки", "Солдаты", "Каменская", "Склифософский", телеверсия "Хомо Эректус".

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