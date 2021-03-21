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Рубрика: Экономика

Аналитик объяснил, когда нужно избавляться от доллара

Текст: Ольга Игнатова

Россиянам необходимо пересмотреть структуру накоплений, сохранив 30% в долларах, 30% в евро и 40% в рублях, считает управляющий партнер компании "GLS INVEST" Эдуард Бугров. Он отмечает, что повышение цен на нефть закономерно привело к укреплению рубля. И доллар стал менее ликвидным активом.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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"Золотое правило инвестора - не хранить все сбережения в одной валюте. Тем, кто купил доллар по цене 76 рублей (и тем более в марте прошлого года по 80 руб), вероятно, придется смириться с убытками", - пояснил финансист агентству "Прайм".

В то же время срочно менять доллары на рубли не стоит. Американская валюта резко не подешевеет. Хотя, действительно, отмечает Бугров, рост цен на нефть и успехи России в февральских переговорах с ОПЕК+ сделали свое дело - рубль начал укрепляться. Например, 4 февраля доллар стоил 76,08 рубля. Сегодня же он подешевел примерно на 3 рубля.

Некоторые аналитики считают, что к апрелю цена американской валюты может снизиться до отметки 72-71 рубль. Это, как отмечает аналитик, может быть связано с началом налогового периода, когда крупные компании будут продавать валюту за рубли, чтобы рассчитаться по налоговым обязательствам.

Но не стоит ожидать кардинального удешевления доллара.

"Из-за бюджетного правила стоимость рубля меньше зависит от цен на нефть. Даже если нефть продолжит расти, это вряд ли кардинально изменит расстановку сил", - добавил Бугров. К тому же, сейчас на цену доллара сильно влияет внешнеполитическая ситуация. Пока никаких предпосылок к смягчению взаимоотношений нашей страны с другими игроками международной арены нет.

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