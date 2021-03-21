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21.03.2021 16:52
Рубрика: Спорт

"Аталанта" обыграла "Верону", Миранчук был заменен во втором тайме

Текст: Артур Нанян

В матче 28-го тура чемпионата Италии "Аталанта" уверенно обыграла на выезде "Верону" - 2:0. Бергамаски одержали шестую победу в последних семи встречах.

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
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Оба мяча гости забили еще в первом тайме: на 33-й минуте Руслан Малиновский реализовал пенальти, а уже в конце первого тайма преимущество "черно-синих" удвоил Дуван Сапата. Что касается полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, то россиянин попал в стартовый состав своей команды. Он был заменен на 64-й минуте на бывшего хавбека "Спартака" Марио Пашалича.

Обыграв "Верону", "Аталанта" с 55-ю набранными очками сравнялась с "Ювентусом", который идет на третьем месте. При этом у туринцев есть две игры в запасе.

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